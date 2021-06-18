Жителям Коми объяснили, почему можно заразиться COVID-19 после вакцинации

Некоторые граждане в связи с особенностями своей иммунной системы после прививания от коронавируса могут заразиться Фото: архив "КП"

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут все равно заразиться, однако течение их болезни будет легче, чем у тех, кто отказывается вакцинироваться. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он напомнил, что вакцина - это не гарантия того, что человек не заразится. Ее цель в том, чтобы выработать у пациента иммунитет к вирусу и обойтись без тяжких последствий для организма при случае заражения.

Также он объяснил, почему все-таки происходит заражение COVID-19 даже после вакцинации. По его словам, на это есть три причины: особенность иммунной системы человека, разная реакция на препарат, а также пренебрежение мерами безопасности. Позднков отметил, что привитые граждане так же должны носить маски и соблюдать правила гигиены.

— Производители открыто говорят о том, что ни один препарат от ковида не даёт стопроцентной защиты. Даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться — по крайней мере, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей, — сказал врач.

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