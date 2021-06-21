В Коми студентов, находящихся в карантинном общежитии, обеспечили питанием

Фото: пресс-служба СГУ

Студентов СГУ им. Питирима Сорокина, остающихся на карантине в общежитии, обеспечили продуктами питания. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как сообщалось ранее, карантин был введен в Сыктывкарском госуниверситете им.Питирима Сорокина с 16 июня. Эту меру применили после того, как коронавирус был обнаружен сразу у нескольких первокурсников и второкурсников Медицинского института.Под карантин попали второй учебный корпус на улице Старовского и общежитие на Коммунистической. Здания дезинфицировали. Студентов перевели на дистанционное обучение. Но часть из них оказалась фактически заблокирована в общежитии. Здание оцеплено, дежурит полиция. На территории общежития СГУ находятся 160 студентов. Они жалуются, что на выходных им не приносили воду, еду и средства личной гигиены.

С понедельника, 21 июня, для жильцов общежития №2, закрытого на карантин, организовали питание. Рацион, рассчитанный на трехразовое питание, выдают раз в сутки. Для того, чтобы избежать очередей, доставкой занимается ответственный в секции. Он подходит в столовую «красной зоны» и получает наборы питания. После этого студенты самостоятельно хранят и разогревают полученные порции.

Стоимость набора – 750 рублей на человека в сутки. Еду доставляют в одноразовой посуде. Затем специализированная организация будет ее утилизировать как опасные отходы. Студенты могут воспользоваться доставкой продуктов и еды с бесконтактным способом оплаты заказа. Оформлять его нужно до вахты общежития. Кроме того, разрешены передачи, которые могут приносить как родственники и знакомые, так и волонтеры, желающие помочь. Питание организовано ежедневно до особого распоряжения.

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