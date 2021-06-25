Жители севера Коми несколько месяцев живут без нормального водоснабжения

Вода из колонки. Фото Алексея Чупрова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Учкудук, три колодца», - эту популярную в советском прошлом песню ВИА Ялла в пору петь жителям села Усть-Цильма. С весны в многоквартирных домах из кранов течёт то бурая, то чёрная жидкость. А в июне краны во многих домах и вовсе обсохли.

«Живём, как в пустыне»

В этом году зима выдалась особенно холодной. Морозы на севере Коми, а Усть-Цилемский район нынче отнесён к Арктической зоне, выдались трескучими. А потому неудивительно, что у многих селян, особенно в тупиковых ветках системы водоснабжения, водопровод этой зимой перемёрз. И хотя на дворе лето, но в десятках частных домов люди по сей день не могут разморозить водопровод. А стало быть живут без благ цивилизации.

Конечно, выход есть. Снарядившись вёдрами селяне отправляются на колонку. Но и там напор воды столь слаб, что люди часами простаивают в очереди за живительной влагой.

- С мая даже на колонках напор очень слабый, - рассказывает местная жительница Мария Дуркина. - Если передо мной человек с канистрой-кубовкой (пластиковая тара, вмещающая 1000 литров воды — Ав.), то мы ждём дольше часа.

И пока одни усть-цилёмы дежурят в очередях в надежде запастись живительной влагой, другие подстраиваются под график включения воды. Но и он зачастую идёт в разрез с расписанием, утверждённым районным филиалом «Коми тепловой компании».

Эта вода считается питьевой и за неё потребители платят деньги. Фото Маргариты Матуленко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Живём на Гусихах (жилой квартал одноэтажной застройки в селе Усть-Цильма — Ав.). У нас ребёнку десять месяцев. Так вот даже сухую смесь иногда не на чем приготовить, воду в назначенный час не включают, - говорит Елена Рочева. - А про стирку или помывку посуды — говорить не приходится. Туалет тоже смывать нечем.

Ситуацию мог бы спасти колодец или бурение скважины на приусадебном участке, но в этом районе села почвы богаты только грунтовыми водами. С глубинными залеганиями вод есть трудности.

Дело — труба

Что интересно, проблемы с водой усть-цилёмы фиксировали ещё весной. Так, жители ул.Новый квартал писали в соцестях, что вода, которая течёт из крана, непригодна для питья.

- Водопроводная вода чёрная как кофе, - демонстрирует весенние снимки Нина Поздеева.

А вот директор районного филиала «Коми тепловой компании» Алексей Поздеев (бывший глава Усть-Цилемского района, осужденный за должностные злоупотребления и причинение ущерба на 8 млн руб. - Ав) считает, что вода из-под крана пригодна для питья.

- В мае прошлого года вышла из строя основная скважина, снабжавшая несколько районов села, в том числе Гусихи, Новый квартал, водой. Вот уже год мы работаем на резервных скважинах. Они как могут закрывают потребность населения по воде, но и здесь всё непросто, - объясняет ситуацию руководитель ресурсоснабжающей организации. - А вот характерный чёрный цвет воды — результат загрязнения водопроводной системы. За промывку отвечают коммунальщики.

По утрам местные жители раздумывают: а стоит ли заваривать чай на такой воде? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как сообщил Алексей Поздеев, вопрос с водоснабжением включён в адресную инвестиционную программу республики.

- Удалось пробурить новую скважину. Сейчас оформляем документы, сколько это займёт времени, сказать не могу, - отмечает служащий. - Надеюсь, что в этом году всё уладим и скважину введём в эксплуатацию.

А-ля каркаде

В марте жители десятка домов по ул. Новый квартал открыли кран, и очень удивились, когда в чайник потекла … розовая вода.

Водопроводная вода весной окрашивалась в неожиданно розовый цвет. Фото Нины Поздеевой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Розовая вода течёт в домах 14, 17, 18, 19, 20, 21 и 38. Как можно пить такую воду? - задавалась риторическим вопросом Мария Хозяинова.

Разгадка ребуса оказалась несложной. Жильцы одного из домов, желая сэкономить на водонагревателе, самовольно врезались в систему отопления. На трубу они поставили смеситель, к которому подключили холодную вода, а также воду из системы отопления в качестве горячей. В какой-то момент смеситель сломался и вода цвета чая каркаде (энергетики её специально окрашивают, чтобы потребители не использовали для бытовых нужд — Ав.), побежала по системе водоснабжения целого района Усть-Цильмы.

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