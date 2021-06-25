В Коми резко выросло число новых выявленных фактов заражения коронавирусом

В Коми растет число заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России. Так, в Коми ситуация с COVID-19 стремительно ухудшается.

За минувшие сутки было выявлено 155 новых зараженных коронавирусом. Такой показатель - это рекорд за последний месяц и резкий скачок по сравнению с прошедшим днем. По состоянию на 24 июня, было зарегистрировано лишь 111 случаев. Общее количество зараженных достигло 45 660 человек.

Отмечается, что выздоровел за сутки 41 житель Коми (за всё время – 43 995), скончались – трое. Жертвами инфекции стали за все время 996 человек.

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