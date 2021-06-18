Непогода царит в Коми последние дни

Фото: Алекс Логинов

Практически на всей территории Коми 18 июня пройдет дождь. В Воркуте – со снегом, И только в Сыктывкаре и Объячево синоптики обещают отсутствие осадков.

Ветер чуть стих, но все еще сильный: 8-13 м/с.

Температура ночью +2...+7, днем +16...+21, в Воркуте +10...+12 °C, в Сыктывкар+17...+19°, сообщает Коми ЦГМС.

Однако синоптики обещают, что уже в выходные воздух прогреется до 29 градусов на юге республики и до +17 в Воркутинском районе.

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