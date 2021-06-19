Тепло возвращается в Коми

Фото: Ян Адамсон

Как и предсказывали синоптики, в Коми возвращается тепло. Уже сегодня, 19 июня, воздух прогреется до 26 градусов в Сыктывкаре, и до +28 в Объячево. В Ухте, Троицко-Печорске – до 20 градусов тепла. В Воркутинском районе днем ожидается +11...+13 °C, на остальной территории республики +14...+16 °C

Но дожди и грозы не спешат покидать Коми. По прогнозам, на большей части республики будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами гроза. И только в Воркуте осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывами 15-20 м/с, сообщает Коми ЦГМС.

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