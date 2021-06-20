В Коми республиканскую больницу перепрофилируют в ковид-госпиталь

Коми республиканскую клиническую больницу закрывают под ковид Фото: архив "КП"

Республиканскую больницу Коми перепрофилировали под ковид-госпиталь. Такое решение было принято из-за резко увеличившегося количества больных, зараженных коронавирусом.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на главного врача Рамазана Абакарова, все складывается таким образом, что медицинское учреждение может вновь стать закрытым. Предполагается, что больница станет на время инфекционной.

Также Абакаров заявил, что пандемию сейчас может остановить лишь массовая вакцинация населения. Сейчас главврач вышел срочно на работу: медик находился в отпуске, однако из-за крайней ситуации он был экстренно вызван на место.

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