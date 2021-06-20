В Коми за сутки увеличилось число жертв COVID-19

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми число зараженных COVID-19 превысило отметку в 45 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерльного оперативного штаба.

Так, количество новых выявленных фактов инфицирования составило 83, за все время - 45 105 случаев.

Из всего числа зараженных 43 787 удалось победить болезнь. Этот показатель вырос на 40 выздоровевших пациентов по сравнению с минувшим днем.

Число жертв, по состоянию на 20 июня, составляет 978 человек. Третий день подряд в республике фиксируют смерти в результате COVID-19. Только за минувшие сутки показатель летальности вырос на три случая смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ужесточен режим повышенной готовности (подробности)