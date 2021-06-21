Усинский суд не стал лишать прав нетрезвую пассажирку за случайное ДТП

На Ксению было составлено два протокола - об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и об отстранении от управления транспортным средством в состоянии опьянения. Фото: Нина ЮШКОВА

Усинский мировой суд рассмотрел резонансное дело. По версии сотрудников ГИБДД, Оксана Яковлева умудрилась управлять транспортным средством с переднего пассажирского сидения! Женщину хотели лишить ее водительских прав. Юрист девушки Юрий Удот, который обеспечивает правовую консультацию по данному делу, рассказал «Комсомолке», как прошло судебное заседание.

Нашла свободное такси

Напомним, история произошла 9 мая. Оксана Яковлева находилась в гостях и в честь праздника выпила (как потом покажет освидетельствование, у Ксении было 0.592 мг/л алкоголя в крови). Чтобы добраться домой, Ксения пошла к ближайшим таксистам и села в автомобиль. В машине никого не было, двигатель автомобиля был в рабочем состоянии и соответственно ключи в замке зажигания.

Фото: предоставлено юристом героини статьи

Женщина хотела попытаться привлечь внимание извозчика, который стоял в сторонке и разговаривал с друзьями, и потянулась к клаксону, чтобы подать звуковой сигнал. В этот момент произошло непредвиденное: машина дала задний ход! И врезалась в автомобиль, стоящий позади. Итог: кузовные повреждения обоих машин.

Нетрезвую пассажирку хотели лишить водительских прав

Приехавший наряд полиции забрал Ксению в участок, где в отношении женщины была начата проверка по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Как оказалось, владелец автомобиля дал объяснение, что частным извозом не занимается, а приехал просто для общения с друзьями. Женщина ему не знакома, в автомобиль её никто не приглашал.

Через некоторое время в отдел полиции приехали и сотрудники ГИБДД, которые составили на Ксению два протокола - об управлении транспортным средством в состоянии опьянения и об отстранении от управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Впоследствии было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, за отсутствием в деянии состава преступления.

- Судебный процесс продолжался полтора часа. Были опрошены сотрудники ГИБДД и владелец той злополучной машины. Судью интересовал вопрос, как автомобиль смог поехать сам. В результате, хозяин сам сказал, что у него скорости включаются без нажатия на педаль сцепления. А это означает, что коробка транспортного средства неисправна. Дело в отношении девушки полностью прекращено. Решение в законную силу ещё не вступило, - рассказал «Комсомолке» Юрий Удот.

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