В Коми от коронавируса скончались три человека, заразились - 90

В Коми выросло число зараженных COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 21 июня, зарегистрировано 45 195 случаев инфицирования коронавирусом. Такие данные предоставил федеральный оперативный штаб. Количество выявленных фактов заражения за сутки составило 90, что является очередным рекордом месяца.

Всего болезнь побороли 43 830 человек. Это на 43 больше, чем было сутками ранее.

От последствий коронавируса погибли трое пациентов. Общее число жертв приближается к 1 тысяче и на сегодняшний день составляет 981 человек.

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