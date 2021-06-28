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Туризм28 июня 2021 11:30

Сыктывкар вошел в топ-10 бюджетных направлений в июле с вылетом из Санкт-Петербурга

Путешествовать стало проще и дешевле
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Путешествовать стало проще и выгоднее. Список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на июль составил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Аналитики проанализировали данные по билетам, оформленным после 15 июня, с датами перелета с 1 по 31 июля. В топ-10 бюджетных направлений в июле из города на Неве вошла столица Республики Коми - Сыктывкар, а также Нижний Новгород, Вологда, Брянск, Мурманск, Волгоград и Апатиты. Топ-10 бюджетных направлений в июле из Москвы возглавляет Брянск. На втором месте в рейтинге бюджетных направлений из Москвы находится Псков. Замыкают тройку Чебоксары.

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