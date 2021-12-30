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Общество30 декабря 2021 3:14

В Коми пообещали снег и порывы ветра до 14 м/с

В республике слегка потеплеет
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ЦГМС Коми сообщили, что 30 декабря в республике ожидается облачная погода, умеренный снег и резкие порывы ветра.

По информации синоптиков, ветер в этот день будет южный, его скорость составит от 6 до 11 м/с, однако на крайнем севере порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха днем составит -10...-15, местами опустится до -17...-22°С.

В Сыктывкаре пообещали также снегопады и порывистый ветер до 11 м/с. Температура воздуха днем дойдет до -13°С.

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