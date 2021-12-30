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Здоровье30 декабря 2021 8:53

В Коми число выздоровевших от коронавируса за сутки в четыре раза больше, чем заболевших

В республике установлен минимальный суточный прирост
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми общее число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 97 тысяч. Оперштаб России сообщил обновленные данные по заболеваемости Covid-19 на территории региона. По данным на 30 декабря, в республике за сутки было выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество всех зафиксированных с начала пандемии случаев составило 97 123 факта.

Всего с начала пандемии от коронавируса вылечился 82 081 пациент, в том числе 796 – за сутки. Также за последние сутки скончались четыре человека, а за весь период болезнь унесла жизни 2 616 пациентов.

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