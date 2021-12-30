Роспотребнадзор Коми ответил на частые вопросы, касающиеся ПЦР-тестов

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Роспотребнадзор напоминает о ключевых особенностях тестирования методом ПЦР и отвечает на самые часто задаваемые вопросы.

Как быстро лаборатория должна сделать тест?

У лаборатории есть 24 часа на то, чтобы сделать забор материала и провести исследование, и 24 часа, чтобы выдать результат.

Сколько часов действителен мой тест и с какого момента?

Тест действителен в течение 48 часов от даты и времени готовности результата лабораторного исследования. Они указаны на бланке результата лабораторного исследования на COVID-19, в том числе в электронном виде.

Кому сделают тест бесплатно?

Согласно разделу III СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» бесплатно тест положен:

- тем, у кого есть признаки заболевания COVID-19, гриппа, ОРВИ

- контактным с больными COVID-19 при наличии признаков респираторного заболевания

- медицинским работникам, имеющим риск инфицирования

- прибывающим на территорию Российской Федерации при наличии симптомов инфекционного заболевания и др.

Чтобы узнать, как сделать бесплатный тест, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Когда мне надо сдать тест, если я лечу из-за рубежа, что с ним делать потом?

Граждане РФ при возвращении в РФ обязаны в течение 3-х календарных дней с момента прибытия в РФ из-за рубежа пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР и подгрузить в течение 4-х дней результат исследования на ЕПГУ. До получения результатов исследования соблюдать режим изоляции. Граждане РФ, привитые и переболевшие в течение последних 6 месяцев по прибытию ПЦР-тест не сдают.

Если я контактировал с больным COVID-19, нужно ли мне делать ПЦР-тест?

Если вы привиты или переболели в течение 6 месяцев, и у вас был контакт с больным COVID-19, но клинических проявлений заболевания нет, то ПЦР-тест сдавать не надо (если тест не требуется в соответствии с документами, касающимися отдельных ситуаций, например, при поездках за границу, при участии в некоторых мероприятиях).

Если вы не вакцинированы и не переболели, и находились на изоляции 14 дней от момента контакта с больным COVID-19, то вам ПЦР-тест не нужен, если за это время не появилось никаких симптомов и врач не выявил для тестирования никаких показаний.

Я иностранец, мне нужно сдавать ПЦР?

Все иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, предъявляют отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 2 календарных дня до въезда на территорию Российской Федерации

Что такое экспресс-тест? Где его делают и кому?

Экспресс-тестирование — это способ диагностики COVID-19 методом иммунохроматографического анализа. Иммунохроматографический анализ (ИХА) – качественный анализ, основанный на реакции между антигеном (вещество, определяемое организмом как чужеродное) и соответствующим ему антителом в биологическом материале человека. Преимуществом указанного метода является быстрое применение с минимальной подготовкой и получением результата в течение 15-20 минут, но у таких тестов невысокая чувствительность, особенно, если вируса еще мало, экспресс-тест может не показать его наличие.

Экспресс тесты могут применяться для выявления коронавирусной инфекции при назначении тестирования медицинским работником.

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