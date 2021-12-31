«Боль и слезы на глазах»: в Коми в страшной аварии трагически погибла 14-летняя Диана Г.

Фото из личного архива погибшей девочки

В Коми трагически погибла 14-летняя Диана из села Усть-Вымь. Девочка разбилась в страшной аварии на трассе Сыктывкар-Ухта. Врачи до последнего боролись за жизнь подростка, однако травмы были тяжелыми и сделать ничего не удалось.

В ДТП разбилась вся семья Дианы. Ее отец Евгений погиб моментально. Двое младших братьев, которым 12 лет и шесть месяцев, сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, подключенные к аппаратам ИВЛ. Мама же Дианы прооперирована: за ней наблюдают медики Эжвинской больницы.

Трагедия под самый Новый год стала настоящим шоком для всех односельчан многодетной семьи. По их словам, Габовы были дружной, счастливой и добродушной семьей. Сама Диана была активисткой, на хорошем счету у учителей и одноклассников, отзывчивой и милой девочкой.

В родной школе Дианы организовали сбор средств, чтобы помочь ее маме организовать похороны. Весь педагогический коллектив скорбит по девочке и желает сил и выздоровления выжившим.

- Боль и утрата постигла всех жителей села Усть-Вымь. Страшная трагедия ворвалась в счастливую многодетную семью. Коллектив и учащиеся школы выражают глубокие соболезнования родным и близким. Ваша боль - наша общая боль, - обратилось руководство образовательного учреждения.

Авария болью отозвалась у многих жителей Коми. По словам сельчан, на участке, где разбилась семья, сильная колея и вообще место проклято, говорят они. В день трагедии Евгений потерял управление над авто и выехал на встречную полосу. Через пару секунд машина влетит в Haval и превратится в груду металлолома.

- Боль и слёзы на глазах. Проклятое место, на этой же горе чуть не погиб мой муж. Господи, дай Бог здоровья маме и деткам, - молится Мария.

На данный момент неизвестно, когда Диану предадут земле. Позже близкие сообщат, когда ее и молодого отца троих детей похоронят.

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