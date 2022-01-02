В Коми прогнозируются морозы до -27 градусов

Фото: pexels.com

Сегодня, 2 января, жителей Коми ждет морозная и ветреная погода. По данным республиканских метеорологов, в регионе ожидается снег, а столбик термометра опустится до -27.

В целом по республике будет облачная погода с осадками. Температура воздуха за окном будет ночью и днем в районе -9...-14, при прояснении показатели снизятся до -15...-20 градусов.

Погода несколько изменится на крайнем северо-востоке. Там, по прогнозам синоптиков ожидается небольшой снег. Ветер будет восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с. Температура ночью -22...-27, днем -16...-21 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какими будут первые дни января в 2022 году

Синоптики рассказали, чего ждать жителям Коми (подробности)