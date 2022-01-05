В Рождество в Коми от коронавируса скончалось рекордное количество человек

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В Коми по состоянию на 7 января за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек. По информации сайта стопкоронавирус.рф, в республике зарегистрировано 405 новых случаев заболевания. С начала пандемии известно о 98 129 инфицированных.

Возросло также и суточное количество смертельных исходов. За последние 24 часа скончались 10 человек. Всего жертвами ковида признали 2657 человек.

Напомним, что накануне количество заболевших и погибших было значительно ниже – 83 и 1 соответственно. Уровень коллективного иммунитета в оперативном штабе оценили на 66,38%.

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