Рыбацкие страсти: мистические истории коми предков про русалок

В некоторых районах Коми русалки похищали у женщин нитки. Украденную пряжу развешивали на деревьях. Качаясь, разматывали её и напевали себе под нос хвастливые песни. Иллюстрации Виктории Подболоцкой.

Север – край удивительно красивый и щедрый. Реки быстрые, полноводные, чистые, а рыбы водится видимо-невидимо: лощёный хариус, крупный язь, жирный пучеглазый окунь, нежнейший сиг, зубастая щука, золотой налим, серебряная норовистая плотва. А на притоках красавицы Печоры выходит на нерест местная сёмга. Кто пробовал, тот знает – не сравнится печорская сёмушка с норвежским чешуйчатым собратом. Неслучайно стремятся попасть в те далёкие места заядлые рыбаки! Корреспондент «КП-Авиа» тоже не усидела на месте и отправилась на берега полноводных северных рек. Но не за рекордным уловом, а за мистическими историями предков...

Сёмга с рогами

Река Подчерем перекатистая, на некоторых участках русла напоминает трассу для скоростного спуска. От такого перепада высот дух захватывает! Рядом горы Уральские, болота топкие. Чу! Какое же удивление, когда, сплавляясь по течению, среди первозданной величественной природы встречаешь покосившиеся деревянные дома. Сейчас это территория Национального парка «Югыд ва». Хотя не так давно вдоль реки Подчерем располагались маленькие деревушки с заковыристыми, иногда смешными названиями: Пиля-керка, Залаз-ди-бож, Кожвел-дор, Камчатка, Тиминка. В годы коллективизации разрозненные населённые пункты решили укрупнить, жителей перевезли в деревню Орловка. Избы и нажитое имущество на новый адрес народ доставлял на плотах. Старожилы вспоминают, «в лучшее время даже своя начальная школа имелась, всего в Орловке проживало более тридцати семей, а в конце 70-х уехали отсюда поближе к благам цивилизации последние люди». Теперь уж ничего здесь не напоминает о человеке и его деятельности кроме редких домишек да загадочных рыбацких историй.

На глубокой Орловской яме рыбачили ещё при царе, недаром накопилось множество легенд о речных происшествиях. Старейший житель заброшенной деревни Иван Ануфриевич Денисов уверяет, есть в этих краях дивное место: только удочку закинешь, готовься улов тащить. Однажды мужики тянули невод, добыча как всегда не заставила себя ждать. Но даже опытный петник (В северных районах коми человек, держащий конец веревки, за который тянут невод. – Прим. авт.) подивился – на этот раз слишком крупная рыба запуталась в невод. Вытащили на берег и глазам не поверили. В сетях оказалась огромная сёмга, старики поговаривали, было в рыбине не меньше двадцати килограммов, а из чешуйчатой спины её росли… рога! Присмотрелись рыбаки и распознали: в тело чудо-рыбы вонзились когтистые орлиные лапы. Но не смогла полакомиться добычей хищная птица, утащила рыба на дно своего врага, срослись они друг с другом на долгие годы, так и плавали неразлучные в реке Подчерем, пока не попались в сети матёрым орловским рыбакам.

В сетях оказалась огромная сёмга, старики поговаривали, было в рыбине не меньше двадцати килограммов, а из чешуйчатой спины её росли… рога! Иллюстрации Виктории Подболоцкой.

Остров «Ол инклюзив»

Недалеко от села Подчерем по реке находится местечко «Гостиница». Старожилы рассказали, «через этот остров ездили за Урал купцы с товарами, здесь останавливались на отдых». Среди скал редко найдёшь пологий берег, незаросший густой травой и кустарником. Тут же благодать: можно разжечь костер, установить шалаш. Рядом лесистая местность, богатая ягодами, грибами, полезными травами, чем ни «ол инклюзив (всё включено)»? Хороший обзор – посередине двух поворотов и благоприятные подступы. Купцы с удовольствием гостили на острове, а название так и осталось жить в народе.

«Бермудская» яма

А вот Гортъельскую яму на реке Печоре, вблизи села Подчерем, местные предпочитают обходить стороной. Издавна здесь творилось неладное. Даже в самую тихую безветренную погоду вода тут неспокойная, глазом не успеешь моргнуть, закручивается в водовороты. «Тревожные мурашки пробегают по спине, как будто и впрямь аномальная зона», – делятся впечатлениями знатоки рыбалки, прошедшие тысячи километров северных рек, но робеющие, как только разговор заходит о мистической Гортъельской яме.

Коренных обитателей сюда ничем не заманишь, а ведь некоторые залётные гости поплатились за незнание жизнью. В 60-х годах катер-водомёт, очутившись там, внезапно ушел под воду. Команду спасти не удалось. Когда судно подняли из воды, на нём не обнаружили технических повреждений. Через несколько лет здесь же случилась ещё одна трагедия. По Печоре шёл катер, вёл за собой бронвахту – плавучий дом, где жили рабочие из Закарпатья. Мужчины вышли на палубу – грех не полюбоваться такой красотой: скалы величественные, тайга холмистая, воздух прозрачный, вода кристальная! Вдруг пассажиры услышали всплеск. Оказалось, спонтанный порыв сильного ветра снёс молодого мужчину с ног, тот моментально канул в реку. Товарищи не смогли спасти несчастного. Увы, парень пропал бесследно. Долго искали мужчину спасатели, да где уж там?

Река Подчерем перекатистая, на некоторых участках русла напоминает трассу для скоростного спуска. Иллюстрации Виктории Подболоцкой.

Проверка на прочность

Были и смельчаки, которые хотели испытать себя на прочность. В начале 80-х рассказы стариков о зловещих происшествиях молодежью воспринимались как страшилки. Вот и приходили они на Гортъельскую яму нервишки пощекотать и вдоволь накупаться. Среди неверующих была и 15-летняя Настя. На весь район девчонка слыла умелой пловчихой, но с проклятым водоворотом и она не совладала. Друзья не слышали ни криков о помощи, ни панического барахтанья. Девушка в мгновения ушла под воду, как будто поглотила её неведомая сила. В течение нескольких месяцев родственники и спасательные службы исследовали местность, спускались на дно в поисках тела, но безуспешно.

И вот со времён последней громкой пропажи в районе Гортъельской ямы прошло около десяти лет. Двое молодых охотников отправились на лодке пострелять уток, больше никто их никогда не видел. В распоряжении опытных специалистов уже была и современная техника, а результаты поисков по-прежнему равнялись нулю. Парни исчезли вместе с лодкой, оружием, спасательными жилетами и дорогой амуницией.

В народе говорят, «это плата за души мучеников, безвинно сгинувших здесь». В деревне Гортъель в 30-е годы располагались лагеря для политзаключенных. Здесь отбывали наказание ссыльные из Прибалтики, Украины, Белоруссии и других республик бывшего Советского Союза, многие из них навеки остались лежать в сырой, холодной земле.

Байки Вайнемуйнена

Заядлых рыбаков так просто не напугать, скажут бывалые! Многие из них сталкивались с речным полтергейстом, но любимое занятие не забросили. На вопросы о красотках-русалках отвечают неохотно, но при этом загадочно улыбаются.

На глубокой Орловской яме рыбачили ещё при царе, недаром накопилось множество легенд о речных происшествиях. Иллюстрации Виктории Подболоцкой.

– Нигде вы не получите такого удовольствия, тонкого единения с природой как на Печоре. Река берет начало в горах, замерзает рано, а лёд сходит поздно. Вода в ней очень чистая и холодная, а рыбалка хороша в любое время года, за какой-то час можно надёргать рыбы на неделю вперёд, – делится с нами впечатлениями коми ижемка, известная телеведущая Ольга Савенко (в девичестве Ануфриева). – Притоки реки Печоры в верховьях узкие и невероятно глубокие. Бр-р-р! Студёные, зато рыбы – море. Но не всем достаётся. Места знать надо. Да и на дедовские угодья приходят лишь свои, – продолжает раззадоривать Микул Олько. Она-то и поведала нам следующую рыбацкую байку.

Когда-то в один из вечеров сидели друзья, по совместительству отпетые рыбаки Микул Ладе, Öвер Юрко да Венько и трепались про странные вещи. Истории становились «всё чудесатее и чудесатее». Дак, Венько всех переплюнул, приплёл столько присказок, что в деревне стали называть его не иначе как Вайнемуйнен. Сказочник то бишь (Вяйнемёйнен – главный герой карело-финского поэтического эпоса «Калевала», первочеловек, волшебник и певец. – Прим. авт.). Особенно врезалась в память односельчан байка Вени-Вайнемуйнена про русалку…

Полынь или петрушка?

Слышал Венька, что с Троицына дня до дня Петрова, в русальную неделю, выходят девы из воды, гуляют по полям и рощам: хохочут кокетливо, поют сладко, хороводы водят. Или выбирают себе развесистые, плакучие деревья, и, прям как у Пушкина, на ветвях сидят, а то и качаются, демонстрируя свои стройные ножки. Не хвосты рыбьи, а ноги! Старые люди говорили, где русалки бегают и резвятся, там трава растёт гуще и зеленее, урожай обильнее. Мечтал и Веня такую красавицу встретить, чтоб друзьям потом хвастаться! Да только свидание с русалкой не таким романтичным оказалось.

Пошел удить в ночь, клёв тогда самый лучший. Но запутались сети у горе-рыбака, плевался он, развязывал хитрые узелки, ничего не вышло. Вдруг глаза поднял, а на камне недалеко от берега женщина сидит. Испугался, водой студёной умылся – видение не пропало. Была это не стройная обнажённая дева, а уродливая косматая баба с отвислой грудью. Встретилась взглядом с Вениамином и голые груди свои за плечи закинула. «Полынь или петрушка?», – спросила кудлатая ведьма. Веня крикнул: «Полынь!» И ка-а-ак бросился бежать в сторону деревни. Если б растерялся и назвал петрушку, то плохи дела. «Ах ты, моя душка!» – ответила бы клыкастая русалка и защекотала парня, пока б он не упал бездыханным.

– Русалки боятся полыни до ужаса, но хороши чертовки! Правда, одно дело сгинуть в объятиях сказочной красотки, а другое – быть раздавленным каменными грудями старой ведьмы, – под всеобщий смех заключил Веня-Вайнемуйнен.

Слышал Венька, что с Троицына дня до дня Петрова, в русальную неделю, выходят девы из воды, гуляют по полям и рощам: хохочут кокетливо, поют сладко, хороводы водят. Иллюстрации Виктории Подболоцкой.

И так видно

– Рыбалка на кристально чистых северных речках событие незабываемое. И улов богатый, и историй полным-полно. Единственное, что доставит вам неприятность, – предостерегает Ольга Савенко, – это комары, мошкара и другие мелкие кровопийцы. Без специальных репеллентов приходится туго. Хотя бывалые рыбаки говорят, к укусам привыкаешь, кожа словно дубеет. Помню, собираясь на рыбалку проверять сети или в лес за ягодами и грибами, мазались «лошадиным» антикомарином, и вы не побрезгуйте. И про полынь не забывайте. Хотя куда там русалкам? Ведь печорские девушки самые красивые, но об этом не принято говорить вслух, и так видно.

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