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Общество10 января 2022 4:15

В Коми синоптики по-прежнему пообещали теплую, снежную и ветреную погоду

Первая рабочая неделя начнется спокойно
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили, что в республике будет умеренный снег и относительно комфортная температура днем. Также по прогнозу в регионе ожидаются резкие порывы ветра.

В целом в Коми пообещали облачную погоду, придет также и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с. В южных районах температура опустится до 7...-12°С, в центральных и северных – до -12...-17°С.

В Сыктывкаре 10 января временами пройдет небольшой снег. Стоит также ожидать юго-западный ветер 6-11 м/с. Температура днем -7...-9°С.

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