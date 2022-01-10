В Коми синоптики по-прежнему пообещали теплую, снежную и ветреную погоду

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Синоптики ЦГМС сообщили, что в республике будет умеренный снег и относительно комфортная температура днем. Также по прогнозу в регионе ожидаются резкие порывы ветра.

В целом в Коми пообещали облачную погоду, придет также и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, порывы будут достигать 14 м/с. В южных районах температура опустится до 7...-12°С, в центральных и северных – до -12...-17°С.

В Сыктывкаре 10 января временами пройдет небольшой снег. Стоит также ожидать юго-западный ветер 6-11 м/с. Температура днем -7...-9°С.

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