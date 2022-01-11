В Коми пообещали туманы и понижение температуры до -23°С

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Синоптики сообщили о характере погоды на 11 января. По ожиданиям метеорологов ЦГМС, в республике ожидается туман, небольшой снег и переменный порывистый ветер до 14 /с. Температура в Коми опустится до -23°С.

В целом по региону будет небольшой снег и переменная облачность. Туман побеспокоит местных жителей только утром. Ветер пообещали переменный 2-5 м/с, на крайнем севере – 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит в южных и центральных районах -18...-23, на севере -13...-18, на крайнем юге ночью и днем -14...-19°С.

В Сыктывкаре существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет слабее, чем в целом по Коми – 2-5 м/с. Температура днем -18...-20°С.

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