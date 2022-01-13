В Коми козленку, который подружился с псом, ищут новый дом

Фото: с личной страницы Василия Адамчук

Козлёнка Снежка выставили на продажу! Глава семьи Василий Адамчук опубликовал объявление у себя на личной странице.

Напомним, козлёнок родился на ферме семьи Адамчук 28 октября. И тут же начала проявлять чудеса дружелюбия и любви ко всем своим собратьям. Однако, больше всего внимания стало доставаться псу Барику.

- Готовы отдать в хорошие руки нашего козлика по кличке "Снежок". Козлик воспитанный, игривый, жизнерадостный с хорошим аппетитом. К людям тянется, дает себя гладить и тискать. Просто душка, - расхвалил своего подопечного Василий. Однако мужчина добавил, что он нагловатый, козе-маме покоя не даёт.

Пока ещё не нашлись добрые руки козлику, хозяин подворья продолжает радовать пользователей соцсетей новыми видеороликами с нашими друзьями: Снежком и псом Бариком.

- Козлик продолжает залетать на огонек к собаке. Освоился. Барику иногда не нравится, но против рогов не попрешь, - смеётся фермер.

Присмотритесь! Может козлик нужен именно вам!

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