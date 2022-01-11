«Помолитесь за них»: стало известно состояние пострадавших в смертельной аварии детей в Коми

Фото из личного архива семьи Габовых

Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП на трассе в Коми мальчиков. Напомним, трагедия произошла в преддверии Нового года: семья Габовых разбилась на автодороге. В аварии погибли отец семейства Евгений и 14-летняя дочь Диана.

Как рассказали «Комсомольской Правде - Коми» в региональном Минздраве, 12-летний Матвей и его полугодовалый братик находятся на лечении в РДКБ. Состояние детей улучшилось и оба показывают положительную динамику, говорят врачи.

- Оба брата с положительной динамикой. Младший переведен в отделение нейрохирургии РДКБ, старший находится в реанимации, но в ближайшие дни будет так же переведен в нейрохирургию, - ответили в ведомстве на запрос.

Мама мальчиков Анна, которой в Новый год пришлось хоронить мужа и дочь, держится ради своих сыновей. Она просит жителей Коми помолиться за ее мальчиков и пожелать им здоровья.

- Помолитесь за моих сыновей. Родные, выздоравливайте, - написала она у себя на странице.

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