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Здоровье11 января 2022 8:52

В Коми зафиксирован резкий всплекс смертности от коронавируса

После трехдневного затишья более 10 человек скончались в результате болезни
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 77 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За все время пандемии республиканские медики диагностировали 98 430 случаев заболевания ковидом, 2 671 из которых закончился смертью пациентов. За сутки вирус забрал жизни 14 человек.

В то же время болезнь удалось побороть 84 313 пациентам. За последние 24 часа показатель выздоровления вырос на 321.

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