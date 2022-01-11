В Коми зафиксирован резкий всплекс смертности от коронавируса

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В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 77 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За все время пандемии республиканские медики диагностировали 98 430 случаев заболевания ковидом, 2 671 из которых закончился смертью пациентов. За сутки вирус забрал жизни 14 человек.

В то же время болезнь удалось побороть 84 313 пациентам. За последние 24 часа показатель выздоровления вырос на 321.

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