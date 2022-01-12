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Общество12 января 2022 10:50

Полетели! Жителей сел и деревень Коми в этом году обеспечат качественной связью

В Коми потратят 26 млн рублей в 2022 году на скоростной Интернет
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Во многих глубинках Коми интернет очень слабый или вовсе отсутствует.

Во многих глубинках Коми интернет очень слабый или вовсе отсутствует.

Фото: Нина ЮШКОВА

Хорошие новости, друзья! Жителям некоторых населенных пунктов Коми больше не придется залезать со смартфонами на высокие деревья, чтобы поймать Сеть. Так как правительство Коми выделит из бюджета региона 26 млн рублей на компенсацию части затрат на прокладку оптоволокна и подключение к широкополосному интернету около 7,9 тысяч домохозяйств аж в 18 населенных пунктах.

Как говорится на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов, поправки в республиканскую госпрограмму «Информационное общество» опубликовало Минцифры региона. Планируется, что домохозяйства обеспечат интернетом, скорость которого будет не менее 1 Мбит/с. Вот список счастливчиков:

В каких населенных пунктах появится скоростной интернет в 2022 году.

В каких населенных пунктах появится скоростной интернет в 2022 году.

Фото: Нина ЮШКОВА

Размер субсидии будет составлять не менее 34% от стоимости проекта. Остальная сумма ляжет на плечи подрядчика. Уточняется, что последующая абонентская плата с подключенных к интернету домохозяйств восполнит затраты.

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