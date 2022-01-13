В Коми пообещали сильный ветер, метель, гололед и изморозь

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Метеорологи рассказали о погоде в Коми 13 января. В ЦГМС сообщили, что регионе ожидаются метели, гололедно-изморозевые отложения и порывистый ветер до 21 м/с.

По прогнозу ожидается снег, метели пообещали в отдельных районах вместе с гололедом и изморозью. Ветер будет южный 7-12 м/с с порывами от 16 до 21 м/с. Температура на юге: -11...-16, на севере: днем -14...-19, местами -8...-13°С.

В Сыктывкаре будет небольшой снег и метель. Ветер будет южным 7-12 м/с, днем порывы достигнут 15-19 м/с. Температура днем -12...-14°С.

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