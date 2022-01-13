В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 91 человека

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В Коми продолжают следить за развитием эпидситуации, связанной с коронавирусом. По последним данным, в республике ковидом заразились 98 604 человека, а переболели 85 211.

Суточный прирост инфицированных составил 91 человек. За сутки из республиканских больниц с выздоровлением было отпущено 475 пациентов.

За все время пандемии было официально подтверждено 2 690 летальных исходов в результате осложнений, вызванных ковидом. За последние 24 часа болезнь забрала жизни девяти пациентов.

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