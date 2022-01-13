Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 января 2022 8:55

В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 91 человека

За сутки показатель смертности увеличился на девять жертв
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжают следить за развитием эпидситуации, связанной с коронавирусом. По последним данным, в республике ковидом заразились 98 604 человека, а переболели 85 211.

Суточный прирост инфицированных составил 91 человек. За сутки из республиканских больниц с выздоровлением было отпущено 475 пациентов.

За все время пандемии было официально подтверждено 2 690 летальных исходов в результате осложнений, вызванных ковидом. За последние 24 часа болезнь забрала жизни девяти пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Снова будем расти»: глава Коми дал неутешительный прогноз по COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости