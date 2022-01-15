За сутки в Коми скончались семеро больных коронавирусом

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По состоянию на субботу, 15 января, в Коми зафиксировали 112 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 98 816 случаев заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 646 человек. За все время из больниц выписали 86 284 пациента. За последние сутки в Коми скончались семеро больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2712 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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Цифры продолжают расти