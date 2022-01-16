За сутки в Коми никто не умер от коронавируса

Фото: архив КП

По состоянию на воскресенье, 16 января, в Коми зафиксировали 121 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 98 937 случаев заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровел 661 человек. За все время из больниц выписали 86 945 пациентов. За последние сутки в Коми не умер никто из больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2712 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За сутки в Коми скончались семеро больных коронавирусом

В республике заболели 112 человек