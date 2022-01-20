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Здоровье20 января 2022 10:40

В Коми коронавирус унес жизни еще пяти пациентов

Выздоровело от инфекции 664 человека
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Коми увеличилось количество заражённых коронавирусом. Согласно обновлённым данным, в республике зарегистрировано 99 596 случаев инфицирования ковидом. Данный показатель вырос за сутки на 201 новый факт заболевания.

Побороть вирус смогли 89 262 человека. За прошедшие 24 часа диагноз «новая коронавирусная инфекция» был снят с 664 человек.

Показатель смертности, по состоянию на 20 января, достиг отметки 2 732 летальных исхода. За сутки от осложнений, вызванных инфекцией, скончались пять пациентов.

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