Снег и гололед ожидаются в последнее воскресенье января в Коми

Фото: pexels.com

В Коми прогнозируется снежная и морозная погода. По данным республиканских синоптиков, 30 января, в регионе ожидается -8…-13 градусов холода, ночью — -10…-15 градусов. При прояснениях столбик термометра существенно опустится.

— В воскресенье жителей Коми ждёт температура воздуха при прояснении ночью -19...-24, днем -8...-13, местами -13...-18 градусов, — обещают метеорологи.

Также в этот день за окном будет довольно ветреная погода, а на дорогах жителей Коми будет поджидать гололёд.

— В отдельных районах прогнозируется гололед. Ветер Ю, ЮВ 6-11 м/с, — заключили синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будут ходить с Асъя кыа»: оленята Серка и Валюша готовятся стать визитной карточкой столицы Коми (подробности)