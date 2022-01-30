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Общество30 января 2022 5:00

Снег и гололед ожидаются в последнее воскресенье января в Коми

Жителей республики также ждёт морозная и ветреная погода
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми прогнозируется снежная и морозная погода. По данным республиканских синоптиков, 30 января, в регионе ожидается -8…-13 градусов холода, ночью — -10…-15 градусов. При прояснениях столбик термометра существенно опустится.

— В воскресенье жителей Коми ждёт температура воздуха при прояснении ночью -19...-24, днем -8...-13, местами -13...-18 градусов, — обещают метеорологи.

Также в этот день за окном будет довольно ветреная погода, а на дорогах жителей Коми будет поджидать гололёд.

— В отдельных районах прогнозируется гололед. Ветер Ю, ЮВ 6-11 м/с, — заключили синоптики.

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