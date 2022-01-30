Как жителям Коми питаться в морозы

Фото: pexels.com

Человек во время холодов должен придерживаться определенного рациона питания, чтобы у организма хватало энергии. Специалисты Роспотребнадзора Коми составили соответствующую памятку, в которой перечислили главные рекомендации по питанию. Они посоветовали отдать предпочтение более калорийным блюдам. В рацион лучше всего включить жирную рыбу, растительные масла, орехи, овощи, фрукты и зерновые продукты.

Нежирное мясо, индейка, молочные продукты и бобовые культуры помогут поддержать иммунитет. Большое количество жидкости защитит организм от обезвоживания. Самые подходящие напитки в мороз – компоты, кисели, морсы и травяные чаи.

Большое количество жидкости защитит организм от обезвоживания

Зимой усиливается дефицит ретиноидов, они широко известны как витамин А. Они содержатся в рыбьем жире, икре, печени, а также молочных продуктах: твороге, сырах и сливочном масле.

Ретиноиды могут поступать в организм с пищей, а могут образовываться из каротиноидов, или, провитаминов А. Зимой каротиноидов организму тоже, как правило, не хватает, при остром дефиците человек может даже столкнуться с ухудшением зрения, известным как «куриная слепота». Общеизвестно, что каротиноиды содержатся в моркови, но также они присутствуют в шпинате, зеленом луке, персиках, яблоках, а также в бобовых культурах.

Ретиноиды могут поступать в организм с пищей

Негативно влияет на зрение и дефицит витамина Е. Также дефицит вызывает сухость кожи и анемию, также нехватка этого витамина может привести к нарушению репродуктивных способностей. С пищей витамин Е можно получить в листьях салата, молоке, желтках, также он присутствует в злаковых и бобовых культурах, а также в миндале и арахисе. Но чаще всего дефицит витамина Е советуют восполнять с помощью растительного масла, где он содержится в достаточном количестве. Помимо подсолнечного, витамин также есть в соевом и хлопковом маслах.

Зимой организм также часто сталкивается с нехваткой тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты, ниацина, пантотеновой и фолиевой кислот, фолацина, цинокобаламина, пиридоксина. Все это – витамины группы В. Когда в организме не хватает этих витаминов, то это может спровоцировать слабость, головокружения, привести к ухудшению памяти, также ухудшается состояние кожи, повышается утомляемость, в первую очередь из-за бессонницы, которая также вызвана дефицитом витаминов группы В. Они содержатся в орехах, больше всего их в кедровых и грецких, а также в фисташках и арахисе, также витамины есть в бобовых, мясе и субпродуктах.

Чаще всего дефицит витамина Е советуют восполнять с помощью растительного масла

Дефицит витамина С не только снижает иммунитет, но и приводит к сухости кожи, выпадению волос и зубов, в наиболее тяжелых случаев у пациентов начинают кровоточить десны. Общеизвестно, что витамин С есть в цитрусовых, однако, говорят в петербургском управлении Роспотребнадзора, более всего аскорбиновой кислотой богат шиповник, также этого витамина много в облепихе, болгарском перце, смородине, киви, а также белых сушеных грибах. Более того, зелень петрушки и укроп также помогают восполнить нехватку витамина С.

В северных широтах зимой сложно встретить человека без дефицита витамина Д. А все потому, что он синтезируется в организме при воздействии солнечных лучшей. Через пищу витамин тоже можно получить, например, употребляя водоросли, жирную рыбу и лесные грибы. Если организм длительное время сталкивается с дефицитом витамина Д, то в детском возрасте это может вызвать рахит, но даже у взрослых может развиться гипертония, повыситься ломкость костей и начаться судороги.

И хотя практически все витамины так или иначе можно получить с пищей, в петербургском управлении Роспотребнадзора советуют принимать их также в виде биологически активных добавок. Но назначать самостоятельно себе витамины нельзя, важно, чтобы их выписал врач, нередко для этого требуется сдать анализы. Таким образом врачи могут высчитать оптимальную дозировку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никаких продлений»: в Коми начнут наказывать работодателей за непривитых работников