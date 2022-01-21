Голодный песец облюбовал хлебосольную вахту под Воркутой

Фото: сообщество «Воркута поймёт»

К жителям Воркуты вышла полярная лисица. Захотела покушать. Вот и осмелилась.

Она стала приходить к мужчинам, которые несут вахту под Воркутой. На видеоролике видно, как белая плутовка долго не решается взять хлеб из рук. В итоге, дикое животное всё-таки решилось потрапезничать — чувство голода взяло свое. И хлеб, и косточки были успешно съедены.

Фото: сообщество «Воркута поймёт»

В комментариях пользователи удивляются худобе песца и хвалят мужчин за неравнодушие. Видимо, в этом году в тундре полакомиться особо нечем, поэтому зверь пошл на крайнюю меру — решился обратиться за пропитанием к людям. К тому же в паблике «Воркута поймёт» стали чаще появляться новые фотографии белоснежного красавца, хлебосольное место всё-таки было им облюбовано.

Мы ранее уже писали, как в начале ноября рабочие снимали двух лисичек, которые приходили к их домику, как к холодильнику. Дружно виляя хвостиками, они не боясь брали с рук разные вкусности. Да не абы какие! Хлебом и бубликами их было уже не заманить.

По всей видимости тундра становится комфортным местом проживания диких животных, и всех вполне устраивает сложившийся симбиоз. Звери получают еду за свой милый вид, а рабочие под Воркутой просты рады появлению гостей и готовы вытаскивать из закромов для хитрецов всё самое вкусненькое.

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