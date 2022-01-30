Ни один пациент с коронавирусом не умер за последние сутки в Коми

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Число заражённых COVID-19 в Коми превысило 104 тысячи человек. Об этом говорится на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в России.

По состоянию на 30 января, официально было подтверждено 104 033 случаев заболевания. Суточный прирост составил 687 новых фактов. Смертью закончились 2 773 случаев инфицирования. Новых жертв вируса за сутки зарегистрировано не было.

За все время пандемии болезнь побороли 94 206 человек. За минувшие сутки с медицинского учета были сняты 133 пациента.

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