В Коми пообещали гололед и порывистый ветер до 11 м/с

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Синоптики сообщили прогноз погоды в Коми на первый день рабочей недели – понедельник, 31 января. По информации ЦГМС, в республике ожидается порывистый ветер до 11 м/с. Кроме того, в прогнозе указан небольшой снег.

Метеорологи предупредили, что на территории региона сохранится гололед. Средняя скорость ветра составит до 6 м/с, местами до 11 м/с. Температура днем -9...-14°С.

В Сыктывкаре сохранится переменная облачность. Временами будет небольшой снег. Ветер пообещали юго-восточный 1-6 м/с. Температура днем -11...-13°С.

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