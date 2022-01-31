В Коми зарегистрирован 891 новый случай заражения коронавирусом за сутки

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В Коми показатель выявляемых каждый день фактов коронавируса снова растет с высокой скоростью. За сутки коронавирус выявили у 891 жителя республики, из них 76 были госпитализированы.

Всего специалистами за все время пандемии выявлено 104 924 случая заболевания. Завершили лечение от Covid-19 94 255 человек, в том числе за сутки – 49.

Отмечается, что второй день подряд человеческих жертв удается избежать. Общее число смертельных случаев от коронавируса составило 2 773 факта.

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