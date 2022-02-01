В Коми пообещали облачную погоду с небольшим снегом

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Синоптики сообщили прогноз погоды в Коми на 1 февраля. В республике, по информации ЦГМС, ожидается гололед, порывистый ветер и облачная погода с небольшим снегом.

Метеорологи сообщили, что днем скорость ветра достигнет 5-10 м/с. Температура -5...-10°С. В северных районах ожидается гололед, снег и облачность, воздух похолодает до -11...-16°С.

В Сыктывкаре также пройдет небольшой снег, температура воздуха будет днем -6...-8°С.

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