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Общество1 февраля 2022 3:15

В Коми пообещали облачную погоду с небольшим снегом

Морозов синоптики не обещают
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики сообщили прогноз погоды в Коми на 1 февраля. В республике, по информации ЦГМС, ожидается гололед, порывистый ветер и облачная погода с небольшим снегом.

Метеорологи сообщили, что днем скорость ветра достигнет 5-10 м/с. Температура -5...-10°С. В северных районах ожидается гололед, снег и облачность, воздух похолодает до -11...-16°С.

В Сыктывкаре также пройдет небольшой снег, температура воздуха будет днем -6...-8°С.

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