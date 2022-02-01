Абсолютный рекорд: более тысячи жителей Коми заразились коронавирусом за сутки

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В Коми число всех выявленных случаев коронавируса с начала пандемии достигло нового рубежа. По данным оперштаба России на 1 февраля, в регионе зафиксировано в общей сложности 105 957 фактов болезни. Из них за сутки коронавирус подтвердили у 1 033 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии. Также за сутки был выписаны 324 пациента, у которых ранее диагностировали инфекцию. Всего по выздоровлению в Коми выписано 94 579 человек. За минувшие сутки на больничной койке умерли два пациента. Общее число жертв ковида на сегодняшний день составляет 2 775 человек.

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