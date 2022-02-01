Главный ковидный центр в Сыктывкаре весь заполнен больными

Фото: отправлено народным корреспондентом

Посетители главного столичного коронавируснуго центра на Карла Маркса, 116 жалуются на большие очереди на приём к врачу.

- Я пришла утром, была большая очередь в регистратуру. Мне посоветовали подойти после часу дня, но и во второй половине дня свободнее не стало. Где все врачи, которые ушли с амбулаторий на красные зоны? - сетует народный корреспондент «Комсомольской правды – Коми», предоставив видео- и фото с поликлиники.

В группе «Жесть Коми» тоже появилась информация, что очереди не уменьшаются и к процедурному кабинету.

- Поликлинике на Карла Маркса, чтобы сдать мазок на ПЦР необходимо в кабинет 318 больным людям с температурой простоять огромную очередь человек из 50 человек, если не больше. Все чихают и кашляют. Ведь можно было больше сотрудников привлечь для данной процедуры, - задаётся вопросом подписчик сообщества.

Фото: сообщество Жесть Коми

- Вчера с температурой сидел, ждал семь с половиной часов, чтобы больничный открыть, - прокомментировал сообщение Иван Пальцев.

- Я вчера была и с 11 до 15, стояла к терапевту с температурой, приехать ко мне не успевают, нет мест, все забито, мне так и сказали. А потом около часа я сидела на ПЦР-тест. Все правда. В очереди сидят и с ковидом, но их люди сами старались без очереди пропустить, никто не хочет заболеть, но больничный нужен, поэтому и стояли в очереди, деваться некуда. Но страшно, со всех сторон кашель, жарко очень. Сидеть негде. И врачей понять можно, но это кошмар, - написала Ульяна Шуопис.

Однако сегодня сообщили пациенты, что больных уже меньше.

- Неправда. В один кабинет нет столько народа, как пишут, что 50 (человек). Я за 30 минут сходила на прием, сдала ПЦР и открыла больничный лист, - заявила Елена Иванова.

Напомним, что в Коми число всех выявленных случаев коронавируса с начала пандемии достигло нового рубежа. По данным оперштаба России на 1 февраля регионе за сутки коронавирус подтвердили у 1 033 человек, что является абсолютным рекордом за все время пандемии, двое пациентов скончались на больничной койке. Общее число жертв ковида на сегодняшний день составляет 2 775 человек.

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