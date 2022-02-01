В Усть-Усе завершено строительство общественной бани

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

Здание социально значимого объекта в усинском селе возведено на перекрестке улиц Советской и Печорской. Новая постройка мало напоминает баню советского типа. Выполненная из морозоустойчивого кирпича, она имеет достаточно простой и сдержанный облик, при этом выглядит современно и отличается продуманным интерьером.

На сегодня все строительные и отделочные работы завершены. Осталось обставить помещения мебелью и оборудованием, которые приобретаются также на средства нефтяной компании. После схода снега застройщик проведет благоустройство прилегающей территории, и баня откроет двери для первых посетителей.

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

В Усть-Усе проживает более 900 человек, часть из них – в многоквартирных домах без централизованного водоснабжения. Поэтому общественная баня – значимый для сельчан социальный объект, тем более что старую закрыли уже более пяти лет назад.

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

С этой проблемой инициативная группа жителей Усть-Усы обратилась к руководству ЛУКОЙЛ-Коми во время очередной трехсторонней встречи в администрации городского округа. Вопрос оперативно взяли в проработку, нефтяники выделили средства в рамках Соглашения о сотрудничестве между ЛУКОЙЛом с Правительством Республики Коми. В общей сложности на реализацию проекта, включая строительство, оснащение и благоустройство, компания направила порядка 50 миллионов рублей.