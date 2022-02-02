В Коми пообещали изморозь и гололед

Фото: архив КП

В ЦГМС Коми сообщили, что 2 февраля в республике ожидается гололед и изморозь. По информации синоптиков, температура воздуха днем максимально опустится до -16°С.

Метеорологи передали, что в целом будет облачная погода с небольшим снегом. Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха днем составит-1...-6, местами -11...-16°С.

В Сыктывкаре 2 февраля ожидается небольшой снег и ветер тех же направлений, что и по Коми, со скоростью 4-9 м/с. Температура днем -2...-4°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали облачную погоду с небольшим снегом (подробнее)