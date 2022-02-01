Родители сыктывкарских школьников собирают подписи против дистанционного обучения

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Многие жители Коми смогли подстроиться под новые реалии, с терпением относятся к нововведениям из-за новой коронавирусной инфекции, влияние которой на организм до конца не изучено. Однако, некоторые ограничения и вынужденные решения устраивают не всех.

Часть родителей выступили против введения дистанционного обучения в период разбушевавшегося «омикрона» – штамма коронавируса, впервые обнаруженном в Южной Африке.

Подписи планируется собирать сегодня, 1 февраля, у ТЦ «Парма». Цель протестующих – сохранить государственные стандарты традиционного очного образования. По мнению родителей, в электронном дистанционном обучении у них нет возможности контролировать содержание обучающего контента, который будет транслироваться детям частными владельцами цифровых площадок.

В региональном Минздраве предупреждали, что «омикрон» передается в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник, поэтому велик риск заразиться, особенно если находишься в одном помещении с человеком с симптомами простуды, предупредили. И, правда, сегодня российский оперативный штаб озвучил, что заболевших в Коми за сутки превысило отметку тысячу человек. Роспотребнадзор Коми рекомендовал оставить школьников Сыктывкара на карантине.

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