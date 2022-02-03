«Свечение прививочек и чипирование пришельцев»: жители Коми наблюдали за завораживающим явлением природы

Фото: сообщество Подслушано Сыктывкар
В сыктывкарском паблике очевидцы разместили фотографии ночного неба в Сыктывдинском районе.
- Такое чудо природы мы наблюдали 1 февраля в час ночи в Выльгорте. Как в фантастических фильмах! Длилось минут 15, потом всё исчезло, - написали в сообществе Подслушано Сыктывкар.
На фото видны световые линии, устремлённые ввысь. В комментариях горожане стали высказывать свои предположения.
- Так это были пришельцы, хотели всех чипировать, решили рядом с Сыктывкаром приземлиться, да как-то засветились и свернули свою идею, - смеётся Екатерина Кистол.
- Да нет... Это же прививочки наши светятся, - шутит Екатерина Пестова.
- Выльгорт - аномальная зона, - смеётся Светлана Ердякова.
- Это инопрещеленцы, - предположил Илья Минин.
- Карта 5G вышек, они как раз с 01 до 05 часов проверяют их на мощность! – утверждает Константин Вилюс.
- Только на Рен Тв не отправляйте фото, - просит Сергей Веселов.
Член Сыктывкарского астрономического клуба Константин Поезжаев рассказал «Комсомольской правде - Коми», что это – солнечный (световой) столб.
- Это оптическая иллюзия, которая чаще наблюдается в районах Крайнего Севера при низких температурах. Иллюзия образуется от холодного воздуха, когда множество плоских ледяных кристаллов опускаются низко к поверхности земли. Из-за искусственного освещения в населённых пунктах, свет и отражается в этих кристаллах, образуя завораживающий световой эффект, - пояснил астроном.
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