«На первом месте собака, потом все остальное»: семья из Сыктывкара забрала в дом уличного пса, чуть не погибшего после отравления

Фото: с личной страницы Софии Церт

Сыктывкарская семья Церт забрала уличного пса в квартиру, который чуть не погиб после отравления. Тогда пса Пушистика – любимца двора на Димитрова, 18 – спасла неравнодушная прохожая, она вовремя заметила пса, бьющегося в конвульсиях, провела реанимацию, чем и спасла бедолагу. О его счастливой жизни новая хозяйка пса поведала «Комсомольской правде – Коми».

Пушистик встречает Новый год в домашней обстановке. Фото: с личной страницы Софии Церт

Напомним, ещё с осени прошлого года в Сыктывкаре началась массовая травля собак догхантерами, личность которых до настоящего времени не установлена. Сейчас правоохранители ищут виновных в незаконной расправе над животными.

Пёс Пушистик не был раньше бездомным, рассказала новая хозяйка пса София Церт. Он приехал в столицу Коми вместе со строителями пару лет назад, ездил с ними по объектам.

Фото: с личной страницы Софии Церт

- Собака пришла во двор, в итоге осталась тут жить. Он никому не мешал, соседи его подкармливали и тоже любили, никогда не обижали. К строителям он не вернулся. Однажды его сбивала машина, он чудом остался в живых. Тогда он долго жил у нас в квартире, мы его лечили, - рассказала София Церт.

Фото: с личной страницы Софии Церт

Дворовым питомцем дома на Димитрова Пушистик был не один, он жил со старенькой сучкой Чернушкой.

Пушистик и Чернушка. Фото: с личной страницы Софии Церт

Она считала себя главной во двора, всегда ела первой еду, которой кормили собак жильцы дома. Гуляли хвостатики чаще парой, далеко от дома не убегали – по городу их выгуливала на поводке София Церт, они по праву считали девочку своей хозяйкой.

Фото: с личной страницы Софии Церт

В тот злополучный день псы бегали недалеко от дома, учуяв запах еды, подбежали к мусорному контейнеру у Димитрова, 4. Как оказалось, там была приманка с отравой. Чернушка накинулась на еду первая, оставив Пушистику практически одни крошки, что и спасло ему жизнь. Вторую не удалось откачать. После лечения в ветеринарной клинике семья Церт приняла твёрдое решение – Пушистик будет жить только дома, а гулять лишь на поводке и в наморднике.

Теперь намордник - первый атрибут дальних прогулок. Фото: с личной страницы Софии Церт

- Пушистик – очень везучая собака, он точно родился в рубашке. Думала, будет сложно с его воспитанием, но, как оказалось, выучили буквально за два месяца около 25 команд. Понимает всё с первого раза, сейчас тщательно работаем над подзывом и выдержкой, успехи неплохие. Всё-таки я справилась, я дошла до своей цели. Мы всей семьёй безумно его любим, поэтому не переживайте за нашего друга, - написала девочка.

Фото: с личной страницы Софии Церт

Мама девочки Ольга Церт сообщила, что они сейчас проживают в другом микрорайоне города. Пес переехал в новую квартиру вместе с семьёй и радует своим отличным поведением. Квартирным он стал в ноябре 2021 года.

Фото: с личной страницы Софии Церт

В память о погибшей Чернушке София написала стихотворение.

Чернушка. Фото: с личной страницы Софии Церт

Люблю я тебя всё так же, как раньше,

Желала с тобою я быть до конца.

Но жизнь не поверила нашему счастью,

теперь я одна сижу у окна.

Прости, моя зайка, что не воспитала...

Прости, моё солнце, что рядом нет меня.

Надеюсь, что в небе найдётся местечко,

И ты будешь с неба смотреть на меня.

Добавим, что сейчас пользователи соцсетей отмечают, что на микрорайон Нижний Чов пришёлся самый большой удар догхантеров, к сегодняшнему дню неизвестные истребили практически всех бездомных и самовыгульных собак – больше 12 особей. Большая часть жителей Чова скорбят по погибшим, отмечают в комментариях, что бездомные животные были добрыми и ни на кого не кидались, их любила местная детвора. Теперь дети ревут от несправедливости и рисуют картины в память по ушедшим животным.

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