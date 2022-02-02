В Коми выявлены рекордные 1 274 случая заражения коронавирусом за сутки

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В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка. За минувшие сутки обнаружено еще 1 274 случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За все время пандемии было диагностирован 107 231 факт заболевания, из них 2 785 закончились смертью. За минувшие сутки от инфекции умерло 10 пациентов.

Однако большинство случаев заражения заканчиваются выздоровлением. Так, в республике насчитывается 94 886 человек, поборовших болезнь, это на 307 больше, чем было сутками ранее.

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