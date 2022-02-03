В Коми ожидается гололед и резкие порывы ветра до 10 м/с

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Метеорологи ЦГМС сообщили, что в республике ожидается умеренная погода. В прогнозе на 3 февраля стоит умеренный снег, в отдельных районах пообещали гололед и изморозь. Сильный снегопад синоптики не пообещали.

Среди неприятных явлений ожидается порывистый ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура днем составит -4...-9, на севере местами -11...-16°С.

В Сыктывкаре ожидается небольшой снег и ветер со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура днем -4...-6°С.

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