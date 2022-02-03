Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 4:15

В Коми ожидается гололед и резкие порывы ветра до 10 м/с

Синоптики пообещали также порывистый ветер
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи ЦГМС сообщили, что в республике ожидается умеренная погода. В прогнозе на 3 февраля стоит умеренный снег, в отдельных районах пообещали гололед и изморозь. Сильный снегопад синоптики не пообещали.

Среди неприятных явлений ожидается порывистый ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура днем составит -4...-9, на севере местами -11...-16°С.

В Сыктывкаре ожидается небольшой снег и ветер со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура днем -4...-6°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали изморозь и гололед (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ
0