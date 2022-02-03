Число зараженных коронавирусом в Коми превысило 108 тысяч человек

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В Коми за сутки выявлено 1 138 случаев коронавируса, сообщае оперштаб России. Общее число фактов заражения составило 108 369.

Также в регионе за сутки выписано по выздоровлению 311 пациентов, а за все время пандемии – 95 197 человек. Но за сутки зафиксированы и новые случаи смерти от коронавируса. Число жертв выросло до 2 788 человек, в их числе трое пациентов, которые скончались за сутки.

В течение последних 24 часов на больничных койках оказался 141 житель Коми. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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