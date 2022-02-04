В Коми пообещали гололед и небольшой снег

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Метеорологи сообщили, какая погода ждет жителей Коми 4 февраля. По информации синоптиков, в республике будет небольшой снег и ветер от 3 до 8 м/с. В ЦГМС региона также предупредили о гололеде.

В целом в Коми будет облачная погода, ветер ожидается южный с переходом на северо-западный.Температура днем -9...-14°С.

В Сыктывкаре также пообещали облачную погоду с небольшим снегом. Скорость ветра составит днем 1-5 м/с. Температура днем -9...-11°С.

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