Коми вновь побила рекорд по суточному приросту зараженных ковидом

Фото: архив "КП"

В Коми за минувшие сутки число инфицированных COVID-19 выросло на 1 575 человек: Коми вновь обновила рекорд за последнюю неделю. Об этом говорится на официальном сайте оперштаба России. Всего в республике отмечено 109 944 факта заражения коронавирусом.

За последние 24 часа показатель выздоровления вырос на 451. За все время пандемии болезнь успешно побороли 95 648 человек.

Однако не все случаи заболевания заканчиваются выпиской пациента. Жертвами коронавируса стали 2 790 жителей Коми. За сутки ковид забрал жизни двух человек.

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