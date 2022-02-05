В Коми ожидаются 32-градусные морозы и туман

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В Коми суббота, 5 февраля, преподнесет жителям республики пару неприятных сюрпризов. Погода в регионе резко испортится: ожидаются сильные морозы и осадки.

Так, по данным республиканских синоптиков, температура воздуха ночью упадет при прояснении до -32 градусов.

- Температура ночью -17...-22, при прояснении до -32, днем -13...-18, - обещают метеорологи.

К холодной субботе прибавятся туман, гололед и снег, поэтому автовладельцам стоит быть особо внимательными в этот день.

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