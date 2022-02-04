Владимир Уйба попросил спортсменов из Коми «утереть нос» соперникам на Олимпийских играх в Китае

Фото: скриншот видео Владимира Уйбы в инстаграм

Владимир Уйба в своём инстаграм-аккаунте поддержал спортсменов из Коми, которые поборются за победу на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Глава Коми напомнил, что 4 февраля стартует главное спортивное событие года — Зимняя Олимпиада в Пекине, от республики в главном соревновании 2022 года примут участие два наших выдающихся спортсмена — Илья Семиков и Юлия Ступак.

- Мы будем абсолютно все болеть за них. Выложитесь так, чтобы «утереть всем нос», а остальные соперники, которые выйдут на лыжню, пусть видят только вашу спину! – подбодрил участников из Коми Владимир Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу борщ, бооорщщщ!»: лыжница из Коми Юлия Ступак успела соскучиться по русской еде в Китае

Своими переживаниями спортсменка поделилась в соцсети (подробности)